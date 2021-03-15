Finansbank resmen duyurdu! Yeni dönem başlıyor...
QNB Finansbank resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem başlıyor. Dev bankanın yeni uygulaması ile banka müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabilecekler.
15 Mart 2021, Pazartesi 15:00 Son Güncelleme:
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QNB Finansbank şubelerinde tüm bireysel ve tüzel müşteriler çek yoğunluğu olan şubelerde çek kabul cihazını kullanarak kolayca çeklerini işleme aldırabilecekler. İlk olarak; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan şubelerde hayata geçirilen uygulamanın ileriki dönemlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından da destek alan uygulama, banka müşterilerinin çeklerini cihaz üzerinden yapacakları seçime göre daha hızlı ve gişede sıra beklemeden işleme aldırabilmeleri zamandan tasarruf etmelerini de sağlayacak.