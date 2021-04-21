Ekonomi Finansbank'tan flaş kredi kararı! 3 ay ertelemeli...

Finansbank'tan flaş kredi kararı! 3 ay ertelemeli...

Ekonomi

Finansbank'tan flaş kredi kararı! 3 ay ertelemeli...

QNB Finansbank resmen duyurdu. Dev banka Ramazan Bayramı’na özel yüzde 1,44’ten başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 12:44 Son Güncelleme:
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QNB Finansbank yeni kredi kararını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan QNB Finansbank müşterileri avantajlı faiz oranlarıyla Ramazan Bayramı’na özel ihtiyaç kredisi için internet, cep şubeleri ve çağrı merkezlerinden başvuru yapılabilecek. QNB Finansbank müşterisi olmayanlar da başvurabilecek. Ramazan Bayramı’na özel kredi için faiz oranı yüzde 1,44 ve 3 ay taksit erteleme fırsatı sunuluyor.

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