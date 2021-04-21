QNB Finansbank yeni kredi kararını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan QNB Finansbank müşterileri avantajlı faiz oranlarıyla Ramazan Bayramı’na özel ihtiyaç kredisi için internet, cep şubeleri ve çağrı merkezlerinden başvuru yapılabilecek. QNB Finansbank müşterisi olmayanlar da başvurabilecek. Ramazan Bayramı’na özel kredi için faiz oranı yüzde 1,44 ve 3 ay taksit erteleme fırsatı sunuluyor.