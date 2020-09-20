Pratik tatlı arayanlara: Fincan tatlısı tarifi

Hem görünümüyle hem de tatlıyla farklı olan fincan tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fincan tatlısı tarifi arıyor ya da fincan tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fincan tatlısı tarifinin püf noktaları için "Fincan tatlısı tarifi, fincan tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Fincan tatlısı tarifi

Fincan tatlısı malzemeleri

10 çorba kaşığı un (200 gr)

Yarım yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

Kızartmak için

sıvıyağ

1 çorba kaşığı pudra şeker

Fincan tatlısı yapılışı

Unu eleyip ortasını havuz gibi açın. Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde 2 mm kalınlığında açıp kahve fincanı ile yuvarlaklar elde edin.

Şerbet için, şeker ve suyu sos tenceresinde kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Hamurları kızgın yağda kızartın. Şerbeti üzerlerine gezdirerek dökün. Pudra şeker serpiştirip servis yapın.



