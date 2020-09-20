Pratik tatlı arayanlara: Fincan tatlısı tarifi
Hızlıca tatlı yapmak istiyorsanız fincan tatlısı tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için fincan tatlısı tarifi arıyor ya da fincan tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fincan tatlısı tarifinin püf noktaları için "Fincan tatlısı tarifi, fincan tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
20 Eylül 2020, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
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Hem görünümüyle hem de tatlıyla farklı olan fincan tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fincan tatlısı tarifi arıyor ya da fincan tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fincan tatlısı tarifinin püf noktaları için "Fincan tatlısı tarifi, fincan tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Fincan tatlısı tarifi
Fincan tatlısı malzemeleri
- 10 çorba kaşığı un (200 gr)
- Yarım yumurta
- 2 çorba kaşığı yoğurt
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
Şerbet için
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 çorba kaşığı limon suyu
Kızartmak için
- sıvıyağ
- 1 çorba kaşığı pudra şeker
Unu eleyip ortasını havuz gibi açın. Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde 2 mm kalınlığında açıp kahve fincanı ile yuvarlaklar elde edin.
Şerbet için, şeker ve suyu sos tenceresinde kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Hamurları kızgın yağda kızartın. Şerbeti üzerlerine gezdirerek dökün. Pudra şeker serpiştirip servis yapın.