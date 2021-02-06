Yemek Fincanda kek tarifi ve yapılışı: Fincanda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Fincanda kek tarifi ve yapılışı: Fincanda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Fincanda kek tarifi ve yapılışı: Fincanda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Hem kolay pişen hem de farklı sunumlarda servis edebileceğiniz kek tarifi arıyorsanız fincanda kek tarifi tam size göre bir lezzet. Sunum yapmayı sevenler fincanda kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Fincanda kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

06 Şubat 2021, Cumartesi 15:40 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz ve alışılmış kek tariflerinden farklı bir tarif denemek isteyenler için fincanda kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için fincanda kek tarifi arıyor ya da fincanda kek tarifi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fincanda kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Fincanda kek tarifi

Fincanda kek malzemeleri

  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı kahve
  • 2 yemek kaşığı sıcak çikolata tozu
  • 2,5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için

  • Çırpılmış krema 
  • Renkli pasta süsü

Fincanda kek yapılışı

Bir karıştırma kabı içerisinde önce un, kahve, kabartma tozu ve şekeri karıştırın. Süt, yumurta, zeytinyağı ve vanilyayı da ekleyip bir çatal yardımıyla iyice karıştırın. Kek harcınızı mikrodalga fırına girebilen 2 çay fincanına paylaştırın. Mikrodalga fırına alıp yüksek ısıda 90 saniye pişirin. Çırpılmış krema ve pasta süsü ile süsleyerek sıcak servis yapın.

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