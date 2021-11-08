Türkiye Fındık bahçesinde cansız bedeni bulunmuştu! Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Fındık bahçesinde cansız bedeni bulunmuştu! Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Türkiye

Fındık bahçesinde cansız bedeni bulunmuştu! Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Kocaeli Kandıra'da fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Ali Kemal Bayır'ın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ali Kemal Bayır’ı (44), teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar (35) öldürmüş.

08 Kasım 2021, Pazartesi 14:27 Son Güncelleme:
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Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğsünde bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin, Ali Kemal Bayır’a ait olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ali Kemal Bayır’ın önceki gece birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, Özgür Bayraktar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Özgür Bayraktar’ın jandarmadaki ilk ifadesinde, “Ali Kemal Bayır’ın eşim K.B. ile ilişkisi varmış. Bunu telefondaki mesajlardan öğrendiğim, daha sonra cinnet getirip cinayet işledim” dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür Bayraktar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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