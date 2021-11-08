Fındık bahçesine ölü bulunan adamın katili en yakını çıktı
Son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Ali Kemal Bayır'ın fındık bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. gözaltına alındı.
08 Kasım 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ballar Burmageçit mevkisinde dün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin çevredekiler tarafından fındık bahçesinde bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yapılan teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. operasyonla gözaltına alındı.
BUNLARI DA OKUYUN