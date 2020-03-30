Yemek Fındık dolması tarifi: Fındık dolması nasıl yapılır?

Fındık dolması tarifi: Fındık dolması nasıl yapılır?

Yemek

Fındık dolması tarifi: Fındık dolması nasıl yapılır?

Yöresel lezzetler Türk mutfağının başında gelmektedir. Fındık dolması tarifi de tadını çok seveceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fındık dolması tarifi arıyor ya da fındık dolması nasıl yapılır merak ediyorsanız "Fındık dolması tarifi, fındık dolması nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

30 Mart 2020, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Karalahanayla yapılan yemekler arasında belkide tadını en çok seveceğiniz tarif fındık dolması tarifi. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için fındık dolması tarifi arıyor ya da fındık dolması nasıl yapılır merak ediyorsanız "Fındık dolması tarifi, fındık dolması nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Fındık dolması tarifi

Fındık dolması malzemeleri

1 demet karalahana

2 su bardağı fındık

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

1 avuç kuş üzümü

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

Pişirmek için 

Et suyu

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı, toz kırmızı biber

Fındık dolması yapılışı

Karalahanaları bir tencereye alın ve yumuşaması için biraz haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin. Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın. Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin. Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun. Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin. Fındık dolmasını doğal meyvelerle hazırlanan ev yapımı hoşaf ile birlikte servis edebilirsiniz.

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