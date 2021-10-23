Gıda sanayiinde pek çok alanda kullanılan fındığın 2021 fiyatı üreticiler tarafından merak ediliyordu. Yayınlanan liste ile 2021 fındık fiyatları belli oldu. TMO Eylül ayı itibariyle fındık alımına başlamıştı. Ekim ayına gelindiğinde ise fındık fiyatlarında düşüş gözlendi. İşte, 2021 Trabzon, Giresun, Ordu ve il il fındık fiyatları güncel listesi…

FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayında yaptığı açıklamasında “Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı. Ekim ayına gelindiğinde ise

2021 GÜNCEL İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

TMO Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 24,34 TL

Alaplı Fındık Fiyatları: 20,50 TL - 24,00 TL

Bartın Fındık Fiyatları: 20,50 TL - 24,00 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,00 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 24,34 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 20,75 TL - 24,14 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 21,24 TL - 26,90 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,00 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,50 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,25 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 21,85 TL - 23,50 TL

Terme Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,25 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 21,75 TL - 23,25 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,50 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,00 TL

FINDIĞIN KULLANIM ALANLARI

Eskiden sadece kuruyemiş olarak tüketilen fındığın kullanım alanı, gıda sanayiinin gelişmesiyle birlikte oldukça genişlemiştir. Fındık; yüzde 80 çikolata sanayiinde (dilinmiş, kıyılmış, öğütülmüş olarak), şekerleme, bisküvi, dondurma ve tatlı pasta imalatında yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır.

Çikolata ve bisküvi imalatında, dünyanın yıllık iç fındık tüketimi 300.000 ton'u aşmıştır. Fındık unu, çikolatalı ürünlerin temel unsurudur. Özel ambalajlarda pazarlanan fındık ve fındık ezmesi, yüksek besin değerine sahip gıda maddeleridir.

Fındık ve fındık ürünleri, uzmanlarca çocukların beslenmesinde özellikle önerilmektedir. İç piyasa ve ihracatta değerlendirilemeyen fındıklar, yağlık olarak kullanılmaktadır.