400 kilo fındığı çaldılar, kıskıvrak yakalandılar

Düzce Hatipli Ketenciler Köyü'nde fındık harmanına giren 2 kişi çaldıkları fındıkları motosikletleri ile götürmeye çalışırken köy halkı tarafından fark edilerek yakalandı.

Köylüler yakaladıkları 2 kişiyi jandarma ekiplerine teslim edildi. Arif Çoban’ın 400 kilo fındığını çalan G.L. ile Ü.K. gözaltına alındı.

'NÖBET TUTUYORUZ AMA FAYDA ETMİYOR'

Hırsızlardan bezdiklerini söyleyen Arif Çoban, "Yaklaşık beş çuval fındığım çalındı. Sabah namazından sonra yemek yemek için eve gideyim dedim. Daha sonra 'Fındığınız çalınıyor' diye bağırmaya başladılar. İki kişilerdi ve aldıkları fındık çuvallarını kullandıkları motosikletten yere bıraktılar. Bu mevsimlerde fındık hırsızlığı çok oluyor. Özellikle geçen sene çok oldu. Fındıkların başında nöbet tutuyoruz ama fayda etmiyor" dedi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)