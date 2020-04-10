Fındık ihracatı yüz güldürdü

Martta ihracatın 136 milyon dolardan 209 milyon dolara yükseldiğini belirten İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, Türk fındığının en büyük alıcısının ise son dönemde ağır şekilde pandemi ile mücadele eden İtalya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olduğunu söyledi. Salgının en hızlı yaşandığı dönemde dahi İtalya’da çikolata üretiminin azalmadığını belirten Ali Haydar Gören, Türk fındık sektörünün eylül ayına kadar yapılmış kontratları olduğunu söyledi.

20 bin ton fındığı daha ihaleye çıkardı

Gören, “Stoklarındaki 2018 mahsulü ürünün 20 bin tonunu daha önce piyasaya süren Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), geçtiğimiz gün 20 bin ton fındığı daha ihaleye çıkardı. Bunlar da ihracata yansıyacaktır. Talepte şu ana kadar bir daralma yaşanmadı. Nisan ayında da böyle devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.





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