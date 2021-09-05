Türkiye Fındık işçisi dehşet saçtı: 2 ölü, 4 yaralı

Fındık işçisi dehşet saçtı: 2 ölü, 4 yaralı

Türkiye

Fındık işçisi dehşet saçtı: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'dan fındık toplamak için Düzce'nin Gölyaka ilçesine gelen Mehmet Kara (25) babasıyla tartışınca tabancayla kurşun yağdırdı. 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Kara, daha sonra da kendini vurup yaraladı.

05 Eylül 2021, Pazar 14:22 Son Güncelleme:
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Olay, saat 06.30 sıralarında, Bakacak köyü Öteköy Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan Düzce'ye fındık toplamak için gelen Mehmet Kara, fındık işçilerinin kaldığı evde babası Süleyman Kara (57) ile tartıştı. Kara tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Süleyman Kara ve Fatime Tüfenk (19) yaşamını yitirdi, Mihriman Kara (18), Emine Tüfenk (20) ve Mehmet Mevlüt Kara (32) yaralandı.

Mehmet Kara daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyip kendini vurdu. Yaralanan Mihriman Kara, Emine Tüfenk, Mehmet Mevlüt Kara ve Mehmet Kara, 112 Acil ekipleri tarafından Düzce’deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/DHA

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