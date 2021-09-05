Fındık işçisi dehşet saçtı: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 06.30 sıralarında, Bakacak köyü Öteköy Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan Düzce'ye fındık toplamak için gelen Mehmet Kara, fındık işçilerinin kaldığı evde babası Süleyman Kara (57) ile tartıştı. Kara tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Süleyman Kara ve Fatime Tüfenk (19) yaşamını yitirdi, Mihriman Kara (18), Emine Tüfenk (20) ve Mehmet Mevlüt Kara (32) yaralandı.

Mehmet Kara daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyip kendini vurdu. Yaralanan Mihriman Kara, Emine Tüfenk, Mehmet Mevlüt Kara ve Mehmet Kara, 112 Acil ekipleri tarafından Düzce’deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/DHA