Fındık üreticisi uzun zamandır fındık taban fiyatlarını bekliyordu. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulununan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan findık taban fiyatlarını açıkladı.

Açıklamanın ardından üreticiler "Fındık taban fiyatları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor.

FINDIK TABAN FİYATLARI NE KADAR?

İşte Erdoğan'ın fındık fiyatları ile ilgili o açıklaması:

"Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk.

Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmelerde TMO'yu görevlendirerek taban fiyat oluşmasını sağladık. TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istiyorum.

Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor"

FINDIK TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan Komisyon tarafından belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Trabzon ili ve ilçelerinin;

Sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) : 07.08.2019 tarihinde,

Orta kesiminde (251-500 metre arası rakım) : 15.08.2019 tarihinde,

Yüksek kesimlerde (500 metre ve üzeri rakım) : 22.08.2019 tarihinde,

Fındık hasadına, hasat tarihinden 7 gün sonra da fındık ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Fındık hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesine ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, "Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri Komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz" dedi.