Yemek Fındıklı kek tarifi: Fındıklı kek nasıl yapılır?

Fındıklı kek tarifi: Fındıklı kek nasıl yapılır?

Yemek

Fındıklı kek tarifi: Fındıklı kek nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem de pratik bir lezzet arıyorsanız fındıklı kek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için fındıklı kek nasıl yapılır merak ediyor ya da fındıklı kek tarifi arıyorsanız "Fındıklı kek tarifi, fındıklı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

06 Haziran 2020, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi doyuracak fındıklı kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için fındıklı kek nasıl yapılır merak ediyor ya da fındıklı kek tarifi arıyorsanız "Fındıklı kek tarifi, fındıklı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Fındıklı kek tarifi

Fındıklı kek malzemeleri

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım su bardağı damla çikolata
  • 1 su bardağı file fındık
  • 2 su bardağı un

Fındıklı kek yapılışı

Yumurtalar, ayçiçek yağı, şeker ve vanilyayı büyük bir cam kasede köpük gibi olana kadar çırpın. Yoğurdu ekleyin ve çırpmaya devam edin. Karışıma un, kabartma tozu, damla çikolata ve file fındığın yarısından fazlasını ekleyin ve hamur yumuşak bir kıvam alana kadar tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış kalıba fındıkları dökün ve üzerine karışımı ilave ederek önceden 170 derecede ısıtılmış, fırında pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.

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