Fındıklı kek tarifi: Fındıklı kek nasıl yapılır?

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Fındıklı kek tarifi

Fındıklı kek malzemeleri

1 su bardağı toz şeker

3 yumurta

1 paket vanilya

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı damla çikolata

1 su bardağı file fındık

2 su bardağı un

Fındıklı kek yapılışı

Yumurtalar, ayçiçek yağı, şeker ve vanilyayı büyük bir cam kasede köpük gibi olana kadar çırpın. Yoğurdu ekleyin ve çırpmaya devam edin. Karışıma un, kabartma tozu, damla çikolata ve file fındığın yarısından fazlasını ekleyin ve hamur yumuşak bir kıvam alana kadar tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış kalıba fındıkları dökün ve üzerine karışımı ilave ederek önceden 170 derecede ısıtılmış, fırında pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.



