Fındıklı kurabiye tarifi: Fındıklı kurabiye nasıl yapılır?

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Fındıklı kurabiye tarifi

Fındıklı kurabiye malzemeleri

- 2 adet yumurta (1 yumurtanın akını üzeri için ayrılacak)

- 1 paket margarin veya tereyağı (250 g)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

Fındıklı kurabiye üzeri için:

- Kırılmış fındık

Fındıklı kurabiye yapılışı

Yumurtaları kırın ve bir tanesinin akını üzerine sürmek için ayırın. Fındık hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hamurun üst kısmını önce yumurta akına sonra da kırılmış fındığa batırarak tepsiye dizin. 180 derece de ısıtılmış fırında pişirin. Fındıklı kurabiyeler pembeleşene kadar pişirin.