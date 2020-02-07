Fındıklı kurabiye tarifi: Fındıklı kurabiye nasıl yapılır?
Ağızda dağılan, her ısırıkta mükemmel tat veren fındıklı kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapılan bir tarif. Misafirlerinize yapmak için fındıklı kurabiye tarifi arıyor yada fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "fındıklı kurabiye tarifi, fındıklı kurabiye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
07 Şubat 2020, Cuma 14:37 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hemde leziz atıştırmalıklar yapmak istiyorsanız fındıklı kurabiye tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize yapmak için fındıklı kurabiye tarifi arıyor yada fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "fındıklı kurabiye tarifi, fındıklı kurabiye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Fındıklı kurabiye tarifi
Fındıklı kurabiye malzemeleri
- 2 adet yumurta (1 yumurtanın akını üzeri için ayrılacak)
- 1 paket margarin veya tereyağı (250 g)
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
Fındıklı kurabiye üzeri için:
- Kırılmış fındık
Fındıklı kurabiye yapılışı
Yumurtaları kırın ve bir tanesinin akını üzerine sürmek için ayırın. Fındık hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hamurun üst kısmını önce yumurta akına sonra da kırılmış fındığa batırarak tepsiye dizin. 180 derece de ısıtılmış fırında pişirin. Fındıklı kurabiyeler pembeleşene kadar pişirin.