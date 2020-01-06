Fındıkta Rusya atılımı

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, son 12 aylık dönemde Rusya’ya fındık ihracatının 20 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Rusya pazarında 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları, ihracat artışını da beraberinde getirecektir. İFMİB’in 2020 ihracat hedefini ise 1 milyar dolara çıkarttık” dedi.

Üretim lideri

Türk fındığının 2019’da üretimini artırarak rakipleriyle arayı açtığını belirten Gören, şunları söyledi: “2018’de 515 bin ton fındık üreterek, dünya üretiminden yüzde 56 pay aldık. 2019’da uygulanan doğru politikalar ve zararlılarla mücadele çalışmaları meyvelerini verdi. Rakiplerimizde üretim düşerken, biz üretimimizi 776 bin tona, dünyadaki payımızı da yüzde 69’a çıkarmayı başardık. Halen üretim ve ihracatta pazar lideriyiz.”







