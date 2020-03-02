Fındıkta sigorta yaptırmak için son tarih 10 Mart

Karan, yaptığı yazılı bir açıklama ile fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 10 Mart’ta sona ereceğini belirterek, üreticilerden zirai don başta olmak üzere diğer doğal afetlere karşı ürünlerini güvence altına almalarını istedi. Fındıkta devlet destekli tarım sigortası poliçe başvurusunun 3’te 2’sinin devlet tarafından karşılandığına dikkati çeken Karan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticisinin 2014 yılında olduğu gibi büyük bir don afeti ile karşı karşıya kalmayacağının garantisi yok. Çiftçilerimizin ürün kaybını karşılayacak tek sistem olan TARSİM tarım sigortaları ile fındık bahçelerine mutlaka sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde son pişmanlık fayda vermez. Mağduriyet yaşamamak için son gün beklenilmemelidir"