Fındıktan 6 ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 döneminde, kentali (100 kilogramı) ortalama 623 dolardan işlem gören fındık ihracatının ilk 6 aylık dönemde 167 bin 705 ton fındık ihracatı karşılığında, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 171 bin 27 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 86 milyon 796 bin 622 dolar gelir elde edilmişti.

ORDU (İHA)