Finike’de makilik alanda yangın

Yangın, Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi, Finike-Elmalı Karayolu'nun 12. kilometresindeki dağlık alanda saat 19.00 sıralarında çıktı.

Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken, Kumluca, Finike ve Büyükşehir Belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu.

BİR ANDA YAYILDI

Yangın, rüzgarın etkisiyle dağlık alanda bir anda yayılırken, alevlere havadan 2 helikopter de müdahalede bulunuyor.

Yerleşim bölgelerini şu anlık tehdit etmeyen yangında can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

ANTALYA (İHA