Finlandiya’da eski başbakan Antti Rinne, 3 Aralık’ta istifa etti. Antti Rinne, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) liderliğini de bıraktı. SDP’nin liderliğine aday olan 34 yaşındaki Sanna Marin, rakibi Antti Lindtman’ın 29 oyuna karşı 32 oy aldı ve partinin liderliğine seçildi. Sanna Marin, Finlandiya’nın ve dünyanın görevdeki en genç başbakanı oldu. İktidardaki Sol İttifak 32 yaşındaki Li Anderson, Yeşiller Birliği 34 yaşındaki Maria Ohisalo, Merkez Partisi 32 yaşındaki Katri Kulmuni tarafından yönetiliyor; 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson ise İsveç Halk Partisi Başkanı. Kadınların yönettiği ülke çevreci, ekonomik refaha değer veren yapısıyla dikkat çekiyor.

Erkeklerle aynı kapıdan girebilecekler

Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik çok sayıda ayrımcı uygulama var. Ancak bu yıl yanlarında bir erkekle araç kullanabilme ve pasaport için başvura yapabilme izni alan kadınların durumu tüm dünyada büyük tepki çekiyor. Ülkede bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunluydu. Bu giriş kapılarından birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu. Artık bu konuda karar işletme sahiplerine bırakılacak.

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