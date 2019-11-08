Finlandiya'nın Hailuoto adasındaki Marjainemi plajı, yumurta büyüklüğündeki buz kütleleri ile kaplandı. Yaklaşık 30 metrelik bir alanda yer alan irili ufaklı buzların kimisinin boyu futbol topu kadardı.

Eşiyle bölgeden geçerden doğa olayının fotoğrafını çeken Risto Mattila, 'Bazılarının büyüklüğü futbol topu kadardı. Olağanüstü bir manzaraydı hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim' dedi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden buz uzmanı Jouni Vainio, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğunu söyledi. Vanio, 'Bu durum, uygun hava koşullarında senede sadece bir kez görülebilir. Bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında, suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerekiyor' diye konuştu.





Juoni Vanio, buz toplarının oluşum süreci için de 'Ayrıca nüve işlevi görecek bir şey lazım. Etrafındaki buzları toplamaya başlayan bu nüve, dalgalarla ileri geri kıyıya taşınır. Küçük topun yüzeyi ıslanınca donar ve giderek büyür' dedi.

Öte yandan, Sibirya'nın Yamal Yarımadası'nda da dev buz topları oluşmuştu.



