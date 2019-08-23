Fiorentina Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa’nın en değerli üçüncü ligi İtalya Serie A 2019-2020 sezonu başlıyor. Futbolseverler Fiorentina Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Fiorentina Napoli maçı ile ilgili detaylar…
Avrupa futbol önemli liglerinden İtalya Serie A’da 2019-2020 sezonu başlıyor. Peki, Fiorentina Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fiorentina Napoli maçına ilişkin detaylar…
Juventus’un şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli de sezonu Fiorentina ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla açacak. Mavilerin, en büyük hedefi ligdeki Juventus hegemonyasına son vermek.
Fiorentina Napoli maçı yarın saat 21:45’de oynanacak mücedele beIN Sports’tan canlı olarak izlenebilecek.