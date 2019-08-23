Fiorentina Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa’nın en değerli üçüncü ligi İtalya Serie A 2019-2020 sezonu başlıyor. Futbolseverler Fiorentina Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Fiorentina Napoli maçı ile ilgili detaylar…