Türkiye Firari eski belediye başkanı Diyarbakır’da yakalandı

Firari eski belediye başkanı Diyarbakır’da yakalandı

Türkiye

Firari eski belediye başkanı Diyarbakır’da yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı olduğu dönemde çukur olayları sırasında görevden alınan ve hakkında ’Silahlı terör örgütüne üye olma ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından yakalama kararı bulunan firari eski belediye başkanı Serhat Kadirhan, Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 Ağustos 2021, Cuma 19:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

HDP’nin Şırnak Belediye Başkanı olduğu dönemde görevden alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Serhat Kadirhan için güvenlik güçleri çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından 10 ayrı arama kaydı bulunan Serhat Kadirhan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadirhan’ı kaldığı evde yapılan aramada 7 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek ve 1 adet ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kadirhan, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... e-Devlet üzerinden erişime açıldı! Başvuru nasıl yapılır?