Tokyo Savcılığı, yargılanmayı beklerken Aralık ayı sonunda Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eşi eski Nissan Nissan CEO'su Carlos Ghosn ile birlikte Lübnan'da olan Carole Ghosn'u Nisan ayındaki duruşmada mahkemeye yalan ifade vermekle suçladı. Carlos Ghosn'un bir yakını, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Carole Ghosn için tutuklama emri çıkarılmasını 'zavallı bir girişim' diye niteledi. Aynı kişi, tutuklama emrinin yarınki basın toplantısıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Eşinin kaçışı organize ettiği iddiası

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta, özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Ghosn'ın kaçışını, eşinin organize ettiği ileri sürülmüştü. Interpol, 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.



