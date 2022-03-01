Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun (39) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun, tutuklandı.
01 Mart 2022, Salı 02:05 Son Güncelleme:
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Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun'un ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde ilçe merkezinde belirlenen adrese düzenlediği baskınla Karatosun'u yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
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