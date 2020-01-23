FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem ABD’de bir restorandan lüks aracıyla çıkarken görüntülendi. Lüks otomobili ile dikkat çeken Arif Erdem, kendisini çeken kameraları fark etmedi.

FETÖ firarisi Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, 2015'ten bu yana ABD'de sürdürdüğü lüks yaşamı ile dikkati çekmişti.

Şükür'ün 19 Kasım 2015'te ise İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

Türkiye’den ABD’ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde geçen yıl AA tarafından görüntülenmişti.

O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edildi.





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