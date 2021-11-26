Türkiye Firari FETÖ'cü Gaziantep'de yakalandı

Firari FETÖ'cü Gaziantep'de yakalandı

Türkiye

Firari FETÖ'cü Gaziantep'de yakalandı

Gaziantep'de hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

26 Kasım 2021, Cuma 14:21 Son Güncelleme:
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Ankara'da yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi.

Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulamacı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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