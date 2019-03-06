Firari Murat Demirel’e aileden miras davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi Şevket Demirel’in 9 Mayıs 2016 tarihinde vefat ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Şevket Demirel’in vefatının ardından geriye mirasçıları eşi Zekiye Sezen Demirel, kızları Şehriban Nihan Atasagun, Ümmühan Binhan Kesici ve Neslihan Demirel ile oğlu Yahya Murat Demirel kalmıştır. Merhum Şevket Demirel, vefat etmeden bir yıl önce ikinci vasiyetname hazırlamıştır. Merhumun vasiyetnamesi Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılıp okunmuştur. Merhum Şevket Demirel 7 Nisan 2015 tarihindeki vasiyetnamesinde, ‘3 Aralık 2010 tarihli ilk vasiyetnamemde oğlum Yahya Murat Demirel’e mirasımdan sadece mahfuz payını almasını arzu ettiğim iradem daha da kuvvetlenerek kendisinin mirasçılıktan tamamen çıkarılması yönünde bir iradeye dönüşmüştür. Yahya Murat Demirel’i mirasımdan çıkarıyorum. Daha önce Yahya Murat Demirel’e verdiğim mahfuz payın Yahya Murat Demirel’in dışındaki kanuni mirasçılarımın tamamına hisseleri oranında taksim edilmesini istiyorum’ demiştir. İkinci vasiyetnamede belirtildiği gibi merhumun oğlu Yahya Murat Demirel’in mirastan çıkarılmasını istiyoruz. Onun payına düşen mirasın 4 müvekkile verilmesini istiyoruz.”

7 YILDIR ARANIYOR

Zimmetine para geçirmek ve usulsüz kredi vermek yoluyla Egebank’ı batırmak suçundan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, Halkbank davasından da zimmet suçundan 12.5 yıla mahkûm olan Yahya Murat Demirel’in yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti. Demirel’in 2012 tarihinden bugüne kadar arandığı, ancak bulunamadığı öne sürülmüştü. Hakkında açılan davalardan toplam 2.5 yıl cezaevinde yatan Yahya Murat Demirel, yakalandığı takdirde infaz indirimleri ile birlikte yaklaşık 13 yıl daha hapis yatacak.