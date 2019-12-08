Müzik kariyerine tek başına devam etme kararı alan Fırat Ağacık, yeni teklisi Güzeldi'yi dinleyiciyle buluşturdu. Tüm dijital platformlarda yayınlanan Güzeldi'nin klibi de oldukça dikkat çekici. Senaryosu Fırat Ağacık tarafından kurgulanan klipte, bambaşka hikayeler yaşamış olsa da karakterler, ortak bir noktada buluşuyor. Uzaklara dalmış gözlerinin ardında suçluluk, hata arayışları, cevaplanamayan sorular olsa da, buluştukları nokta başlangıcı temsil ediyor. Yönetmenliğini Can Koçak’ın yaptığı klibe dahil olan zehirli ve tehlikeli canlılar da dikkat çekici. Acıları ve korkuları kontrol altına almayı simgeleyen bu canlılarla klip, çok daha ilginç bir hal alıyor. Klibin sanat yönetmenliğinde Ecem Dilan Köse imzası dikkat çekiyor.



