Fırat Arslan, gözünü dünya rekoruna dikti

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 8 Şubat 2020 günü Almanya’nın Göppingen kentinin dev salonlarından EVS Arena’da dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkacak.

“En yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçeceğim”

27 yaşındaki Güney Afrika’lı Kevin Lerena’ya karşı yumruk sallayacak olan 49 yaşındaki Fırat Arslan, "Uzun yıllardan beri ben ve ekibimin tüm planları bu maç üzerine kurulmuştu. Şayet bu karşılaşmayı kazanırsam dünyadaki tüm zamanların ve sıkletlerin en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçeceğim. Bugüne kadar tüm sıkletlerde kırılmış olan rekorların hepsini kıracağım. İnsanlar bunu bazen yanlış anlayabiliyorlar."

"Ülkemizin adını altın harflerle yazdırmak istiyorum"

"Ben tüm zamanların en yaşlı boksörü olarak değil, tüm zamanların en yaşlı dünya şampiyonu olarak rekor kıracağım. Bu iki konu arasında büyük bir fark var. Halen formum çok iyi, kondisyonuma güveniyorum ve tabi ki, tecrübe olarak mesleğimin zirvesindeyim. Bugüne kadar dünya devlerini yenerek, dünya şampiyonluklarını kazanmış birisi olarak, bu karşılaşmayı da alıp ülkemizin adını dünyanın zirvesine altın harflerle yazdırmak istiyorum" şeklinde konuştu.



