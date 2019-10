Fırat Arslan, kimsesiz çocuklar için ringe çıktı

Müsabaka öncesi izleyicilere gerçek bir maç yaşatacaklarını belirten Uwe Hück, söylediğini yaptı. Karşılaşma sırasında kafa kafaya çarpışan sporculardan Uwe Hück’un alnında açılma meydana geldi ancak maçı bırakmayarak mücadeleye devam etti.

"Yardım etmek huzur veriyor"

Karşılaşma sonunda her iki sporcunun da elini kaldıran hakem, "Bu maçta kaybeden yok, herkes kazandı fakat en önemlisi de yardıma ihtiyacı olan kimsesiz çocuklar kazandı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Fırat Arslan: "Yardım etmek huzur veriyor" Salonu dolduran seyirciler her iki sporcuyu da ayakta alkışlarken, Fırat Arslan, böylesi anlamlı bir gecede görev almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Arslan, "İhtiyacı olanlara yardımcı olabilmek insana büyük bir huzur veriyor. Şu an o huzuru yoğun bir şekilde yaşıyorum. Uwe Hück’ün alnındaki açılma bizi biraz gerdi ancak doktorlar önemli bir şey olmadığını söyleyince rahatladık. Gelecek yılın başında yıllardır hayalini kurduğum bir hedefime ulaşabilmenin büyük mutluluğu içerisindeyim.

"Efsane isimler destek verdi"

8 Şubat’ta dünya şampiyonluk maçına çıkıyorum. Bu karşılaşma hem benim ve hem de ülkemiz için çok büyük anlam taşıyor. Dünyadaki tüm rekorları kırmak için ringe çıkacağım. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde buradan açıklayacağız" dedi. Vedat Alyaz: "Efsane isimler destek verdi" Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise aynı gece 28 sporcunun daha ringe çıktığını belirterek, "Ukrayna ve Almanya amatör boks takımları da ringde sahne aldılar. Ayrıca kick boks ve thai boks maçları gerçekleşti.

Seyirciler birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadılar. Geceye eski dünya şampiyonlarından Arthur Abraham da katılırken, dünya şampiyonu Mahmoud (Manuel) Charr, Almanya’da çok sevilen Türk komedyen Bülent Ceylan, eski dünya şampiyonu Vladimir Klitshko ve çok sayıda efsane isim de görüntülü telefon sistemi ile katılarak sporcumuz ve emeği geçenleri tebrik ettiler" diye konuştu.

İHA