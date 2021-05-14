Fırat Aydınus'un kariyerinin son maçı Göztepe-Beşiktaş
Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maça Fırat Aydınus atandı. Bu maç Aydınus'un kariyerindeki son maç olacak.
14 Mayıs 2021, Cuma 14:36 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmanını Halil Umut Meler yönetecek.
Tüm atamalar şöyle:
- 18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
- 18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
- 18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
- 18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
- 18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
- 18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
- 20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
- 20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
- 20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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