Futbol Fırat Aydınus'un kariyerinin son maçı Göztepe-Beşiktaş

Fırat Aydınus'un kariyerinin son maçı Göztepe-Beşiktaş

Futbol

Fırat Aydınus'un kariyerinin son maçı Göztepe-Beşiktaş

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maça Fırat Aydınus atandı. Bu maç Aydınus'un kariyerindeki son maç olacak.

14 Mayıs 2021, Cuma 14:36 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmanını Halil Umut Meler yönetecek. 

Tüm atamalar şöyle:

  • 18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
  • 18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
  • 18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
  • 18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
  • 18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
  • 20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
  • 20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
  • 20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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