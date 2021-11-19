2020 yılında hayatımıza giren ve günlük yaşamımızda birçok uygulamanın değişmesine neden olan Covid-19 salgını restoranlarda da yeni uygulamaların başlamasını sağladı. Bulaşıcılığı azaltmak için yetkililer tarafından önerilen sosyal mesafe ve hijyen kuralları yemek alanlarımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Pandemi döneminde sıkça kullanılan cerrahi maskelerin yemek yeme esnasında kullanılmasının imkânsız olması bu kuralların önemini buralarda daha da arttırdı.

İnsan sağlığını her şeyden üstün tuttuklarını belirten Steakman restoranının sahibi Fırat Can, pandemi koşullarına göre müşterileri için aldıkları önlemler hakkında şunları dile getirdi: