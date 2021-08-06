Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG sivilleri hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin önce sivil vince tanksavar füzesiyle saldırı düzenlediğini, ardından yaralılara yardıma giden ambulansı hedef alarak ikinci saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. 2 sivilin yaşamını yitirdiği 2 sivil vatandaşın da yaralandığı saldırıların ardından terör hedeflerinin obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğu belirtildi.
06 Ağustos 2021, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.
ANKARA (DHA)
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