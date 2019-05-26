Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu

Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesi nedeniyle taşkın önleme duvarı ve yürüyüş yolu çöktü