Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesi nedeniyle taşkın önleme duvarı ve yürüyüş yolu çöktü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ndeki baraj kapaklarının açılması ve suyun yükselmesi sonucu taşkın önleme duvarı ve yürüyüş yolu çöktü.
Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki barajların doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerine yükselmesi nedeniyle Keban, Karakaya, Atatürk Barajlarının dolusavakları açılarak baraj güvenliği açısından fazla su deşarj edilmeye başlandı.
SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Bunun üzerine Birecik ilçesinde nehrin su seviyesi yükseldi. Suyun zarar verdiği Birecik Köprüsü yakınındaki sahilde bulunan yürüyüş yolu ve taşkın önleme duvarının yaklaşık 100 metrelik kısmı çöktü.
Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, Fırat Nehri kenarındaki kaymakamlıklar ve belediyelere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
AA