Fırat Nehri’ne atlayan genç kızı kurtardı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan S.N., suya atlayan bir genç tarafından halat yardımıyla kurtarıldı

23 Mayıs 2019, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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Fırat Nehri’ne atlayan genç kızı kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Birecik’teki Fırat Nehri'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinden Birecik’e gelen 15 yaşındaki S.N. henüz öğrenilmeyen bir sebepten dolayı kendisini Fırat Nehri'ne attı.

Akıntıya kapılan ve ardından sazlıklara tutunarak gözyaşı döken S.N.'yi gören bir genç suya atladı.

İsmi öğrenilemeyen genç, bu sırada köprü üzerindeki kalabalığın suya attığı halat yardımıyla S.N.'yi kıyıya çıkarmayı başardı. 

S.N. daha sonra çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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