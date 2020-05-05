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Magazin Fırat Tanış'tan hayranlarına sürpriz

Fırat Tanış'tan hayranlarına sürpriz

Magazin

Fırat Tanış'tan hayranlarına sürpriz

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde "Adem" karakteri ile ekranlara gelen Fırat Tanış, seslendirdiği şarkı ile hayranlarının beğenisini kazandı.

05 Mayıs 2020, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Fırat Tanış söz ve müziği kendisine ait olan "Yağmur" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkıyı sosyal medya hesaplarından yayınlayan Tanış "bundan sonra böyle kayıtları daha çok yapacağım" dedi. 


Geçtiğimiz yaz Semih Çelenk'in yazıp yönettiği 'Gelin Tanış Olalım' adlı tek kişilik gösteriyi sahneleyen ünlü oyuncu, büyük beğeni toplamış ve gece boyunca saz çalıp türküler söylemişti.


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