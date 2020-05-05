Ünlü oyuncu Fırat Tanış söz ve müziği kendisine ait olan "Yağmur" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkıyı sosyal medya hesaplarından yayınlayan Tanış "bundan sonra böyle kayıtları daha çok yapacağım" dedi.





Geçtiğimiz yaz Semih Çelenk'in yazıp yönettiği 'Gelin Tanış Olalım' adlı tek kişilik gösteriyi sahneleyen ünlü oyuncu, büyük beğeni toplamış ve gece boyunca saz çalıp türküler söylemişti.







