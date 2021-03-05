Türkiye Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Türkiye

Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.

05 Mart 2021, Cuma 16:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır" denildi.

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