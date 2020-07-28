Fırat Üniversitesi 362 sağlık personeli alacak. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır" denildi.

250'si hemşire olmak üzere farklı alanlarda sağlık personeli alacak olan Fırat Üniversitesi, başvuruları http://personelilan.firat.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak kabul edecek. Şahsen veya posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Başvuruda istenen belgeler şöyle:

Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi (Eczacı kadrosuna başvuran adaylardan istenmektedir.) Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir) Sertifika (Sadece sertifika şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.) Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

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