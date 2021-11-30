Türkiye Fırat Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Fırat Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Türkiye

Fırat Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 60 Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.

30 Kasım 2021, Salı 16:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır " açıklaması yapıldı.

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