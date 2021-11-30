Fırat Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 60 Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.
30 Kasım 2021, Salı 16:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır " açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN