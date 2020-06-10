Fırat Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alıyor

Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde eleman alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir" denildi.