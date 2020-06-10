Türkiye Fırat Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alıyor

Fırat Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Fırat Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alıyor

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 8 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi. İlanın başvuru süresinin, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olduğu açıklandı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 17:00 Son Güncelleme:
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Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde eleman alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir" denildi.

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