Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Acı olay sonrası tüm Türkiye büyük bir üzüntü yaşadı. Çakoroğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek evladı. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. CHP'li bir ailede yetişmişti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Fırat Çakıroğlu cinayeti, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası Fırat Yılmaz Çakıroğlu isimli ülkücü öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıdır.

Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da adına açılan spor merkezine, Nazilli'de bir parka verilmiştir. Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. İzmir'in Menderes ilçesinde de bir spor tesisine adı verilmiştir.