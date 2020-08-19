'Fırat’ın incisi' Rumkale cam terasa kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Turizm Destekleme Eğitim Vakfı iş birliğinde "Gaziantep Turizm Çalıştayı" düzenlendi. Vali Davut Gül, çalıştayda, salgınla mücadelenin ardından turizmin tekrar gündeme geleceğini belirterek, "İnanıyorum ki Gaziantep potansiyelini sizlerle birlikte bulacak. Bugünler de geçtiğinde elde edilen raporların çok faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep’in çok ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu belirtti.

"Bu şehir turizm memleketi değil" denilen günlerden bugünlere geldiklerini ifade eden Şahin, "Göreve geldiğimiz dönemde Gaziantep’in ve Türkiye’nin şartları kentte turizm çalışmalarını aksaksız bir şekilde yürütmeye müsait değildi, dibimizde koca bir kaos vardı, büyük bir göç vardı. Biz bu şartlarda en zoru başardık ve gayret gösterdik. Geldiğimiz noktada şimdi de 5 antik kentin restorasyonu için önemli çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Dünyaya duyurmamız lazım"

Turizmin, istihdam, ekonomi ve kentin yaşadığı birçok sorunun çözümü olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti: "Rumkale-Zeugma hattı bir insanın ölmeden önce görmesi gerektiği bir bölge. Muhteşem bir doku, doğa ve kültür yer alıyor. İşte bizim bu görsel şöleni dünyaya duyurmamız lazım. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük cam terası için kolları sıvadık. 6 ay sonra cam terasımız hazır olacak. Herkes o cam terasta menengiç kahvesini gelip içebilecek. Rumkale’nin üstünde büyük bir yaşam var. Yeni trendlerde artık karavan turizmi yer alıyor. Daha butik yerlerde insanların lokal yaşayacağı alanlar tercih edilmeye başlandı."

AA