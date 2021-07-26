Balkon ve bahçelerinizi süsleyecek fırça çiçeği, pembe açan çiçekleriyle gözleri kamaştırıyor. Peyzaja önem verenler "fırça çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir. Fırça çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

FIRÇA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Fırça çalısı çiçeğinin eksi 5 dereceden soğuk yerlerde kökleri zarar görecektir. Bu nedenle çok soğuk yerlerde yetiştirilmemelidir. Dalları düzenli olarak budanarak, küçük düzenlemeler yapılmalıdır. Fırça çalısı çiçeği susuzluk konusunda oldukça dirençlidir. Çiçeklenmesi için ise yaz aylarında düzenli sulanmalıdır. Haftada bir veya iki kez sulanması faydalı olacaktır. Kışın sulama ihtiyacı olmaz.

FIRÇA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fırça çalısı çiçeği 2,5 – 3 metre uzunluğa kadar çıkabilen bir çiçek türüdür. Bu çiçek soğuğa dayanıklıdır. Ama -5 derecenin altında kalırsa kökleri zarar görür. Bu nedenle çok soğuk ortamlarda kalmamasına özen gösterilmelidir. Fırça çalısı çiçeği güneş seven bir çiçektir. Bu nedenle güneş almasına özen gösterilmelidir.

Fırça çalısı çiçeği kolay yetiştirilen bir çiçek türüdür. Ama çiçeğin toprağının su geçirgenliği olması önemlidir. Ayrıca yazı aralıklı olarak sulanır. Kış aylarında sulanmasına gerek yoktur. Böylece çiçeğin dinlenmesi sağlanır. Fırça çalısı çiçeği tohumdan veya sürgüden çoğaltılabilir. Zararlı bitkilerden korunmasına özen gösterilmelidir.



