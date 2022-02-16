Türkiye Firdevs Alkan ölü bulundu! Eski mankenin ölümünde şok detay!

Firdevs Alkan ölü bulundu! Eski mankenin ölümünde şok detay!

Türkiye

Firdevs Alkan ölü bulundu! Eski mankenin ölümünde şok detay!

Eski manken Firdevs Alkan Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölü bulundu. Firdevs Alkan'ın arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra eve geldi. Firdevs Alkan'ın ölümünde 'sakinleştirici ilaç' detayı dikkat çekti.

16 Şubat 2022, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan (51) evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


UYUMAK İÇİN KOLTUĞA UZANDI

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ DETAYI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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