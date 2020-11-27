Sık sık tüketilmesi gereken balık en güzel şekilde fırında pişiyor. Fırında pişirilen balığın kokusu ise olduğu gibi fırına siniyor. Peki, fırındaki balık kokusu nasıl temizlenir? Fırına sinen balık kokusu nasıl çıkar? Fırından balık kokusu temizleme yöntemleri haberimizde.

Fırına sinen balık kokusu nasıl çıkar?

Fırında balığı kızartırken içerisine birkaç yaprak defne yaprağı koymanız koku sinmesine engel olacaktır.

Fırında balık pişince çıkarttığınızda hemen ardından yağ sökücü sıkın. ve biraz bekletin. Daha sonra temiz bir bezle iyice temizleyin.

Bol deterjanlı bezle fırınınızı silin ve daha sonra durulayın.

Bütün bu işlemleri yaparken mutfakta kokulu mum yakmayı unutmayın.



