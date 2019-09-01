Fırında balık buğulama tarifi

Sezonunun gelmesiyle birlikte fırında balık nasıl yapılır sorusu şimdiden sorulmaya başlandı. Havaların serinlemesiyle daha da lezzetli hale gelen balığın, fırında pişmesi hem sağlık açısından faydalı hem de lezzet açısından her zaman daha iyidir. Tabii belli balıklar fırında pişebilir. Genellikle fırında pişirmek için tercih edilen balıklar büyük ve yağlı balıklardır. Bu balıklara örnek verecek olursak; palamut, alabalık ve somon, levrek ve çipura balığını örnek verebiliriz. Bu tür balıkların fırının ızgara kısmında pişmesi her zaman damak tadı ve sağlığınız açısından daha iyidir. Bizler fırında nasıl balık pişer sorusuna alabalık tercih ederek sizlere tarifini açıklayacağız. Ancak sizler saymış olduğumuz balıklardan herhangi birini kullanarak verdiğimiz tarifin aynısını, sadece balığı değiştirerek uygulayabilirsiniz. Üstelik birazdan öğreneceğiniz balık tarifi evinizde kötü koku oluşmasına neden olmayacak.

İşte fırında balık nasıl pişer sorusuna verdiğimiz cevaplar…

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FIRINDA BALIK NASIL PİŞER?

MALZEMELER

Sarımsak

Zeytinyağı

Karabiber

Pulbiber

Limon

2 tane alabalık

FIRINDA BALIK NASIL PİŞER? (FIRINDA BALIK NASIL YAPILIR?)

Balıklar güzelce yıkanır. Bir kapta baliğinizin miktarına göre zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve 1 limonun suyu karıştırılır.

Aroma vermesi için maydanozda ekleyebilirsiniz. Balıkları hazırlamış olduğunuz sosun içine yerleştirirseniz sosunu daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz.

O esnada sebzeler ( patates soğan domates biber ) doğranır yağlanıp tuzlanıp tepsiye dizilir. Üzerine balıklar dizilir en son limon dilimleri eklenir ve yaklaşık 1 saat 220-250 derecede pişirilir.

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