Hem sağlıklı hem de doyurucu olan fırında dana fileto tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Evinizde hazırlamak için fırında dana fileto tarifi arıyor ya da fırında dana fileto nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında dana fileto yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası...

Fırında dana fileto tarifi

Fırında dana fileto malzemeleri

4 adet dana bonfile

Zeytinyağı

1 adet soğan

Salça

Karabiber

Domates

Maydanoz

Toz biber

Fırında dana fileto yapılışı

Eti kasaptan dövülmüş bir şekilde alın ve daha sonra eti zeytinyağı, tuz ve tane karabiber ile terbiye edip 15 dakika buzdolabında bekletin.

Soğanları halka şeklinde doğrayıp bir köşeye koyun. Ardından eti çıkarıp fırın tepsisine koyun. Üzerine hafif tuz ve toz biber atın ve doğranan soğanları koyup dilim domatesleri ilave edin. Ayrı bir kasede salça ve suyu özleştirip yapılan yemeğin üstüne koyup normal fırında 25 dakika kadar pişirmeye bırakın. Pişen eti servis tabağına alın.



