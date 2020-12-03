Yemek Fırında dana fileto nasıl yapılır? 3 Aralık MasterChef 2020 fırında dana fileto tarifi, malzemeler ve püf noktası
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Fırında dana fileto nasıl yapılır? 3 Aralık MasterChef 2020 fırında dana fileto tarifi, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Fırında dana fileto nasıl yapılır? 3 Aralık MasterChef 2020 fırında dana fileto tarifi, malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2020'de bugün ana yemek olarak fırında dana fileto tarifi yapıldı. İzleyiciler için fırında dana fileto nasıl yapılır merak konusu oldu. Fırında dana fileto tarifi ile evlerinde denemek isteyen izleyiciler internette araştırma yapmaya başladı. 3 Aralık MasterChef 2020 fırında dana fileto tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası...

03 Aralık 2020, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de doyurucu olan fırında dana fileto tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Evinizde hazırlamak için fırında dana fileto tarifi arıyor ya da fırında dana fileto nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında dana fileto yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası...

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Fırında dana fileto tarifi

Fırında dana fileto malzemeleri

  • 4 adet dana bonfile
  • Zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • Salça
  • Karabiber
  • Domates
  • Maydanoz
  • Toz biber

Fırında dana fileto yapılışı

Eti kasaptan dövülmüş bir şekilde alın ve daha sonra eti zeytinyağı, tuz ve tane karabiber ile terbiye edip 15 dakika buzdolabında bekletin. 

Soğanları halka şeklinde doğrayıp bir köşeye koyun. Ardından eti çıkarıp fırın tepsisine koyun. Üzerine hafif tuz ve toz biber atın ve doğranan soğanları koyup dilim domatesleri ilave edin. Ayrı bir kasede salça ve suyu özleştirip yapılan yemeğin üstüne koyup normal fırında 25 dakika kadar pişirmeye bırakın. Pişen eti servis tabağına alın.

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