Hindi eti oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda çok lezzetli bir et türüdür. Yılbaşı sofralarında da oldukça sık tercih edilir. Sevdiklerinize hazırlayacağınız menüde hindi eti olsun istiyorsanız "fırında hindi tarifi, fırında hindi nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Fırında hindi tarifi

Fırında hindi malzemeleri

- 1 adet büyük hindi

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı ılık su

- 3 yemek kaşığı tavuk bulyon

- 2 yemek kaşığı kuru maydanoz

- 1 büyük kuru soğan

- Tuz

- Karabiber

Fırında hindi yapılışı

Fırını önceden 175 dereceye ayarlayın. Hindiyi bol suda iyice yıkayın. Hindiyi temizlendikten sonra derin bir fırın tepsisinin içerisine koyun. Daha sonra göğüsle derisinin arasına küçük küçük tereyağı parçaları koyun. Hindinin içine bütün soğanı kabuğunu soyup koyun. Patates ve havuç gibi sebzelerde isterseniz koyabilirsiniz. Derin ayrı bir kabın içerisinde ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Hindinin üzerine döktükten sonra tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin. Alüminyum folyo ile üzerini kapatarak fırında yaklaşık 3,5 saat pişirin. Daha sonra üzerindeki folyoyu alarak pişmesi için fırına koyun. 45 - 60 dakika arasında sürekli kontrol ederek kızarmasını sağlayın. Sıcak servis edin.

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