Sobada pişmiş gibi: Fırında kestane tarifi
Havaların soğumasıyla birlikte kestane satışları da başlamış bulunmakta. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında kestane tarifi arıyor ya da fırında kestane nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında kestane yapılışı için haberimize bir göz atın.
09 Ekim 2020, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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Lezzetine doyum olmayan kestaneleri evde yapmak isteyenler için fırında kestane tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında kestane tarifi arıyor ya da fırında kestane nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında kestane yapılışı için haberimize bir göz atın.
Fırında kestane tarifi
Fırında kestane malzemeleri
- Kestane
- Su
Fırında kestane yapılışı
Kestaneleri iyice yıkayıp kabuklarına yanlamasına çizik atın. Daha sonra temiz suyun içinde 30 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında iyice pişene kadar pişirin.
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