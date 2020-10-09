Sobada pişmiş gibi: Fırında kestane tarifi

Lezzetine doyum olmayan kestaneleri evde yapmak isteyenler için fırında kestane tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında kestane tarifi arıyor ya da fırında kestane nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında kestane yapılışı için haberimize bir göz atın.

Fırında kestane tarifi

Fırında kestane malzemeleri

Kestane

Su

Fırında kestane yapılışı

Kestaneleri iyice yıkayıp kabuklarına yanlamasına çizik atın. Daha sonra temiz suyun içinde 30 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında iyice pişene kadar pişirin.



