Bol sebze ve bol köfteyle yapabileceğiniz fırında köfteli sebze dizmesi tarifi, misafire bile ikram edebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, fırında köfteli sebze dizmesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında köfteli sebze dizmesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

FIRINDA KÖFTELİ SEBZE DİZMESİ TARİFİ

Fırında köfteli sebze dizmesi malzemeler

Köftesi için;

500 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

3-4 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber, karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sebzeler;

2 adet patates

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 adet havuç

Üzeri için;

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay bardağı sıvı yağ

FIRINDA KÖFTELİ SEBZE DİZMESİ YAPILIŞI

Önce köfteler hazırlanır. Soğanı rendeleyip, sarımsakları rendeleyin.

Yoğurma kabına kıymayı ve bütün köfte malzemelerini alın. İyice yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şeklini verin. Bir fırın kabına yağlı kağıt serin ve köfteleri üzerine dizin.

Fırçayla üzerlerine çok az sıvı yağ sürüp 170 derece fırında 15 dakika pişirin.

Sebzeleri ince uzun olarak hepsini doğrayın. Tepsinin kenar kısımlarına sebzeleri dizin ve orta kısmına köfteleri dizin.

Üzerine salçalı sosu hazırlayın. Önce salçayı uygun bir kaba alın ve üzerine azar azar sıcak suyu ilave edip çırpın. Sıvı yağ ve kekik ilave edip köftelerin ve sebzelerin üzerine sosu gezdirin.

180 derece önceden ısınmış fırında ortalama 35-40 dakika kadar pişirin.



